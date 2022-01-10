Ленобласть отправила на согласование проект «правого» обхода Мурино

На проверку в петербургский филиал Главгосэкспертизы отправлена проектная документация на строительство областной части продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино с выходом на Токсовское шоссе.

Проект разработан по заказу «Ленавтодора».

В конце 2021 года Ленобласть получила подтверждение выделения федерального финансирования на это строительство в ближайшие два года, а также предоставления инфраструктурного кредита в сумме 2,2 млрд рублей.

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Ранее был объявлен конкурс на проектирование западного обхода Гатчины.