В Ленобласти увеличили выплаты семейным парам-долгожителям

С нового 2022 года в Ленобласти увеличили размер единовременных выплат к юбилею совместной жизни.

Так, семейным парам, прожившим в браке 50 лет, теперь будут выплачивать по 50 тысяч рублей (ранее было 20 тысяч), 60 лет –60 тысяч (ранее 30), 70 лет — 70 тысяч (40 тысяч), а к 75-летнему юбилею – 75 тысяч рублей (ранее было 50 тысяч рублей).

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В минувшем 2021 году выплату к юбилею совместной жизни получили 2 620 супружеских пар. Напомним, заявление на получение выплаты можно подать не позднее трех лет с юбилейной даты. При этом супруги должны постоянно проживать в Ленобласти.

Ранее ivbg.ru сообщал, что часть пенсионеров в России может надеяться на выплату по 6 500 рублей в этом году.