В Ленобласть поступила новая партия лесопажарной техники

Три бортовых грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси «КАМАЗ» поступили в управление лесами Ленобласти.

Автомобили имеют высокую проходимость в условиях бездорожья. Они оснащены съемными емкостями для воды, а также крано-манипуляторными установками, с помощью которых уменьшается время погрузки грузов.

В 2022 году планируется приобрести еще 12 единиц лесопожарной техники. А в 2021 году в лесничества региона поступило 77 единиц техники и оборудования: 46 единиц лесопожарной техники и 31 единица лесохозяйственного оборудования.

Ранее в дорожные предприятия Ленобласти поступило 29 новых машин для обслуживания региональных трасс.