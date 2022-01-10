В гостевом доме в Кингисеппе нашли труп петербуржца с синяками и рулон этикеток от водки

В воскресенье вечером, 9 января, в полицию Кингисеппа поступило сообщение из больницы. По словам врачей, в гостевом доме на Нарвском шоссе найден труп.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 46-летнего петербуржца с ссадинами и гематомами. Труп направили в морг для установления причины смерти.

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Также с места происшествия изъяли 2 400 рублей, наручные часы с браслетом серебристого цвета, рулон этикеток от водки и тетрадь с записями. Выясняются все обстоятельства произошедшего.