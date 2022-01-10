110 тысяч километров дорог в Ленобласти очистили от снега и наледи за новогодние выходные

Это самый большой показатель за последние несколько лет.
Техника и рабочие трудились круглосуточно. В пиковые дни снегопада на линии одновременно работало свыше 400 единиц спецтехники. За новогодние праздники дорожники расчистили от снега и наледи 110 тысяч километров региональных дорог и обочин.
Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. На этой неделе они готовятся к новым снегопадам.
«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать технику.
Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.