В ночь на вторник в Ленобласти обещают морозы до минус 28 градусов

Во вторник, 11 января, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Ночь и день пройдут без существенных осадков. Местами ожидается изморозь. Температура воздуха ночью -18…-23°C, местами до -28°C, днем -13…-18°C, на западе местами до -10°C. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 2-5 м/с.
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