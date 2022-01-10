Труп неизвестного нашли под окнами высотки в Мурино

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами с улицы Охтинская Аллея в Мурино, где у парадной многоэтажного дома лежит тело человека.

Фотографию с места происшествия опубликовали в группе Девяткино LIVE | Мурино днем, 10 января. На момент съемки экстренных служб на месте трагедии не было. Обстоятельства случившегося выясняются.

В комментариях к публикации местная жительница указывала, что это мог быть подросток.

Безымянный

 


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