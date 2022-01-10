«Гонщика» в Петербурге от серьезного столкновения спас сугроб — видео

Неудачный заезд водителя «BMW» в Петербурге попал на видео.

Видеоролик с места ДТП опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 10 января. Как видно на кадрах, водитель иномарки двигался по улице Софийской с явным нарушением скоростного режима. В какой-то момент он не справился с управлением и машину начало заносить. Спас водителя и остальных участников движения от серьезных последствий сугроб вдоль дороги.