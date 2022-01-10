Предварительное следствие по делу об убийстве репера Картрайта закончено

В ближайшее время уголовное дело будет передано в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения.

Как стало известно портал 78.ru в понедельник, 10 января, окончено предварительное следствие по делу об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Уголовное дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает адвокат жены Картартрайта Марины Кохал, обвиняемой в тяжком преступлении.

Перед Новым годом подписали уведомление об окончании дела и начали знакомиться с делом. Формально ознакомились только с процедурными документами, сами по себе дело еще не читали, начинаем изучать его с сегодняшнего дня. У нас на это есть примерно три месяца, потому что взята отсрочка с конца января до конца апреля, в этот срок должны уложиться, — пояснила адвокат.

Ранее стали известны жуткие подробности убийства репера. Так, очередная экспертиза показала, что смерть музыканта была медленной и длилась порядка 6-12 часов. Другими словами, в момент расчленения он мог оставаться еще живым.