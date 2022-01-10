Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с дорожниками на КАД — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы делятся кадрами серьезного ДТП на 113-м км КАД, произошедшего днем, 10 января.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях почти сразу после ДТП. На данный момент обстоятельства аварии неизвестны. Также нет информации и о состоянии водителя. Предварительно, водитель иномарки не успел среагировать на машину дорожной службы в правой части трассы и, уходя от столкновения с ней, потерял управление.

Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с дорожниками на КАД - фото фото, кад, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с дорожниками на КАД - фото фото, кад, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с дорожниками на КАД - фото фото, кад, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с дорожниками на КАД - фото фото, кад, ДТП, авария
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