Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с дорожниками на КАД — фото

Очевидцы делятся кадрами серьезного ДТП на 113-м км КАД, произошедшего днем, 10 января.
Кадры с места происшествия появились в социальных сетях почти сразу после ДТП. На данный момент обстоятельства аварии неизвестны. Также нет информации и о состоянии водителя. Предварительно, водитель иномарки не успел среагировать на машину дорожной службы в правой части трассы и, уходя от столкновения с ней, потерял управление.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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