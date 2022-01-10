В Ленобласти увеличен размер прожиточного минимума и социальных выплат

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленобласти выросла величина прожиточного минимума и некоторых социальных выплат. Величины установлены постановлением правительства Ленинградской области от 10 декабря 2021 года. 

Точные величины увеличения выплат публикует пресс-служба Правительства Ленобласти 10 января.

Так, с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения составляет 12 781 рублей, для трудоспособного населения ― 13 931 рублей, для пенсионеров ― 10 992 рублей и детей 12 398 рублей.

В результате, с нынешнего года с 11 266 рублей до 12 398 рублей увеличено ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей.

Также выросли размеры ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. С 1 января 2022 года они составили 6 199 рублей, 9 298,5 рублей и 12 398 рублей. Право на выплату в 2022 году будет предоставляться семьям, средний доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, или 12 781 рублей.

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Кроме того, рост величины прожиточного минимума трудоспособного населения повлек увеличение выплат при поиске работы в рамках соцконтракта. В частности, ежемесячное пособие для безработных выросло с 12231 рублей до 13931 рублей, а пособие на поиск работы изменилось с 6 115,5 до 6 965,5 рублей.

Увеличение прожиточного минимума пенсионера также повлекло увеличение региональной социальной доплаты к пенсии в 2022 году с 10 359 до 10 992 рублей. Кроме того, эта доплата теперь будет осуществляться в беззаявительном порядке.

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