В Петербурге сброшенный из окна высотки мешок едва не убил младенца в коляске

В Петербурге неизвестные сбросили из окна высотки мешок со строительной смесью, однако не учли, что внизу мог кто-то быть. К счастью, мешок упал буквально в паре шагов от молодой пары с ребенком.
Видео публикует Telegram-каналв понедельник, 10 января. Трагедия едва не произошла на улице Среднерогатской в Петербурге. В этот день семья теперь может праздновать второй день рождения.
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10.01.2022 27