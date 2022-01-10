В Петербурге сброшенный из окна высотки мешок едва не убил младенца в коляске

В Петербурге неизвестные сбросили из окна высотки мешок со строительной смесью, однако не учли, что внизу мог кто-то быть. К счастью, мешок упал буквально в паре шагов от молодой пары с ребенком.

Видео публикует Telegram-канал Петербург с огоньком в понедельник, 10 января. Трагедия едва не произошла на улице Среднерогатской в Петербурге. В этот день семья теперь может праздновать второй день рождения.