Видео: неизвестный проколол шины у двух десятков припаркованных машин в Янино

Первая рабочая неделя нового года для жителей одного из районов Янино началась не самым лучшим образом. Их автомобили по неизвестным причинам не понравились прохожему в черном капюшоне.

Как поделился портал 47news, утром, 10 января, на парковке у дома №14 на улице Новой владельцы обнаружили свои машины со спущенными шинами. Действия злоумышленника попали на камеру уличного наблюдения.

В комментариях к видео местные жители жалуются, что это не первый подобный случай в Янино за последнее время. Буквально 19 декабря были проколоты колеса ещё у нескольких автомобилей.

Предварительно известно, что полиции переданы записи с камер видеонаблюдения. В общей сложности неизвестный повредил порядка двадцати машин.