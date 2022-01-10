В новогодние праздники спасатели Ленобласти привлекались 60 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась двухнедельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом сообщают в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 10 января.
Так, в период с 27 декабря по 9 января поисково-спасательные подразделения привлекались 60 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП – 8 раз;
- к поисково-спасательным работам на воде — 3 раза;
- к поисково-спасательным работам в лесах – 6 раз.
В ходе спасательных работ удалось сохранить жизни 34 ленинградцам, оказавшимся в беде.
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