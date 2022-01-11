Видео: в Тосненском районе поймали похитителей дизельного топлива

В Ленобласти сотрудники экономической полиции задержали участников организованной группы, занимающихся хищением дизельного топлива путем врезки в магистральный нефтепродуктопровод.

Как сообщилив пресс-службе регионального МВД, преступников застали на месте преступления недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского района. Мужчины залили более 13 тонн топлива в потайную емкость, скрытую в кузове автомобиля «МАЗ». Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей.

В краже участвовали четыре человека. Один из них, 30-летний житель Всеволожского района, оказался работником компании, владеющей нефтепродуктопроводом. Возбуждено уголовное дело.

Троих мужчин заключили под стражу, еще одного участника отправили под домашний арест.