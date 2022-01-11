В Тайцах школьница по ошибке выпила средство для уборки

В Гатчинском районе Ленобласти арчи спасают школьницу, которая по ошибке выпила средство для чистки поверхностей.
15-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии из поселка Тайцы. Медики диагностировали у нее ожог пищевода. По словам матери пострадавшей, девочка случайно выпила химическое вещество для очистки поверхностей.
Известно, что семья девочки неполная, но благополучная, на учетах не состоит.
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