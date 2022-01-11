Доктор Мясников объяснил появление новых штаммов COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения людей с иммунодефицитом.

По его словам, время для мутации коронавируса может занять годы, но внутри больного с иммунодефицитом. В Кембридже выявили пациента с лимфомой, у него нашли сотни мутаций. Природе потребовалось бы на это 10 лет. «Омикрон» появился так же. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом.

Мясников подчеркнул, что таких людей требуется прививать «тремя или более дозами» вакцины. Больных с иммунодефицитом необходимо прививать чаще в связи с низким для них эффектом от вакцин.