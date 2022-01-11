Почему отмена пенсионной реформы в России невозможна несмотря ни на что?

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова рассказала «Царьграду», почему пенсионную реформу отменить невозможно несмотря ни на что.

«Реформа – это не сделка, чтобы признать ее действительной или недействительной. Если пересматривать ту инициативу, которая была изначально утверждена, то нужно опять же на законодательном уровне новую концепцию утверждать и, соответственно, менять нормативно-правовое регулирование в полном объеме», – объяснила Наталья Оганова

По словам юриста, это требует новых расчетов и новой задачи. Потому что, когда увеличивали пенсионный возраст, исходили из того, что необходимых денег в Пенсионном фонде нет.