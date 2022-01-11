Пьяный участник ДТП в Ленобласти пытался дать взятку полицейскому

По информации ivbg.ru, при оформлении ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области полицейские выявили признаки алкогольного опьянения у одного из участников аварии.

Нетрезвый водитель предложил инспектору ДПС взятку в 5000 рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и не оформляли ДТП.

Полицейский отказался. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК России (дача взятки).