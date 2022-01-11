«Юрий Хованский» сообщил о минировании судов в Петербурге

Районные суды Санкт-Петербурга 11 января 2022 года получили электронные письма о минировании.
Якобы заминированы районные суды, магазины, склады и офисы X5 Retail Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Санкт-Петербурге.
Отправителем писем значится некий Yri Hovanski.
Вам будет интересно
Фото: в общежитие Военмеха в Петербурге пришли силовики – выбили дверь, взломали замки, задержали людей
Утром 13 декабря в общежитие БГТУ «Военмех» на Обводном канале в Санкт-Петербурге пришли сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело о взятке. В деле...
13.12.2021 4665