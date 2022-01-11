Курс биткоина упал ниже $40 тысяч впервые с сентября 2021 года

Курс биткоина упал до рекордно низких показателей конца сентября 2021 года. Стоимость криптовалюты падала ниже 40 тысяч долларов.

Судя по данным портала CoinDesk, курс биткоина по состоянию на 17:21 по московскому времени упал до 39,92 тысячи долларов, что на 3,93% ниже предыдущих показателей. По состоянию на 17:36 курс криптовалюты продолжил падение и остановился на отметке 39 712 долларов, что на 4,63% ниже.

В предыдущий раз подобные показатели были зафиксированы 21 сентября 2021 года. Курс биткоина снижается третью неделю подряд, общее падение составило примерно 20%.

Падение курса биткоина началось после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как сообщает аналитик Ava Trade Наима Аслама, падение стоимости криптовалюты отражает решение ФРС отозвать с рынка ликвидность, закачанную после начала пандемии COVID-19.