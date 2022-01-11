Первые десять добровольцев Ленобласти получили региональные знака отличия

Поисковики, волонтеры-медики и «Волонтеры Победы» удостоены регионального знака отличия «За вклад в развитие добровольческого движения».

Всего на рассмотрение в комитет по молодежной политике Ленинградской области поступило 35 ходатайств. Список награжденных доступен по ссылке.

Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте “Добро” можно записаться в волонтеры и помочь в медицинских учреждениях, колл-центрах, а также в покупке и доставке продуктов первой необходимости, лекарств для пожилых граждан. Также водителей приглашают стать автоволонтерами и помочь как с доставкой необходимых вещей, так и в обеспечении выездов медиков на вызовы.

Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.