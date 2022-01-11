Русла реки Коваши в Ломоносовском районе расчистят

Получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации по расчистке русла реки. Работы начнутся весной 2022 года

«Задача ― обеспечить общую устойчивость речной системы, сохранить тип русла и улучшить общее экологическое состояние реки. Работы будут производиться в несколько этапов. В рамках первого планируется расчистить от донных отложений, нежелательной кустарниковой растительности порядка 9 км», ― рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов.

Общая протяженность предусмотренных проектом работ составит порядка 14,3 км. Всего будет изъято более 87 тыс.м3 донных отложений. Также до конца 2022 года завершится изъятие донных отложений из озер Белое и Черное, а также Карпина пруда.

Расчистку организует комитет по природным ресурсам Ленинградской области в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».