Рыбаку из Ломоносова грозят 2 года лишения свободы за сеть и 13 рыб

По информации ivbg.ru, в отношении 35-летнего жителя города Ломоносов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове биоресурсов.
Еще 30 октября 2021 года инспекторы Росрыболовства остановили для проверки моторную лодку на акватории Ладожского озера в Кировском районе Ленинградской области. В ней находилась сеть – запрещенное орудие лова.
С помощью сети рыбак добыл 13 экземпляров волховского сига – ценной промысловой рыбы. Ущерб от его действий оценен в 47 тысяч рублей. Рыбаку грозит до двух лет лишения свободы.
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13.12.2021 4633