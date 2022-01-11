На «Госуслугах» в 2022 году ленинградцам станут доступны 75 региональных услуг

На едином портале государственных услуг жителям Ленинградской области уже сегодня доступны 56 массовых социально значимых услуг.

Среди них наиболее востребованные — запись в детский сад, прием лесных деклараций и отчетов по использованию лесов, возмещение части стоимости туристских услуг в организации отдыха и оздоровления детей.

Напомним, с недавнего времени записать детей на танцы и спорт в Ленобласти теперь можно на Госуслугах, а также получить консультацию Северо-Западной таможни.

О расширении функционала портала Госуслуг в 2022 году ранее рассказывал премьер-министр России Михаил Мишустин. В итоге в этом году возможности портала для жителей Ленобласти значительно расширятся. Ленинградцы получат доступ к нескольким десяткам массовых социально значимых услуг, в том числе федеральных.