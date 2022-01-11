Сланцевскую библиотеку превратят в модельную за 10 млн рублей

Деньги на переоснащение Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура»

Средства будут направлены на ремонт учреждения, обновление книжного фонда, закупку оборудования и мебели, а также создание комфортных условий для читателей. Кроме того, обновленное библиотечное пространство будет оборудовано системой навигации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

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На реализацию национального проекта “Культура” в Ленобласти выделено 145 млн рублей. Сам проект рассчитан до 2024 года, за это время финансирование в регионе составит более 830 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что пианино российской марки «Михаил Глинка» были переданы в школу искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине в рамках нацпроекта «Культура». Три тысячи инструментов получили школы искусств в Ленобласти в рамках нацпроекта “Культура”.