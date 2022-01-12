В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 12 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 659-661 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 19:00, уборка снежных валов;
  • км 673-672 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 19:00, уборка снежных валов;
  • км 5-12 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 19:00, уборка снежных валов.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 12-96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 125-126 (мост через р. Перовка)- ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 142-145 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;
  • км 60-65 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 11.01.2021 до 20:00 12.01.2021, уборка снежных валов автогрейдером.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
  • км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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