В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 12 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 659-661 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- км 673-672 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- км 5-12 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 19:00, уборка снежных валов.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 12-96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 125-126 (мост через р. Перовка)- ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 142-145 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 60-65 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 11.01.2021 до 20:00 12.01.2021, уборка снежных валов автогрейдером.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
- км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.