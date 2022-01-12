В МВД рассказали о новой схеме обмана телефонных мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков по телефону, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Злоумышленники придумали новую схему обмана. Теперь с помощью голосовых роботов они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента», — цитирует ТАСС сообщение.

Уточняется, что мошенники при помощи робота-помощника сообщают о якобы совершаюшихся подозрительных операциях в личном кабинете человека. Например, речь может идти о переводе денег, оформлении кредита и смене номера телефона, привязанного к личному кабинету.

Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка.

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Сотрудники полиции предупреждают, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам, а полицейские не просят участвовать в спецоперации. Также напомнили, что если вы стали жертвой телефонных мошенников, необходимо немедленно сообщить о случившемся в полицию.