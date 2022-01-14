Жители дома №2 по улице Подгаецкого в поселке Березовик Тихвинского района обеспокоены состоянием своего жилища. Дом с 11 июля 2019 года признан аварийным. Сейчас в результате образовавшего конденсата возникла угроза здоровью и жизни проживающих людей за счет возможного обвала здания или взрыва газовых баллонов, расположенных под крышей.
В чем суть проблемы?
Двухэтажный деревянный дом 1931 года постройки на улице Подгаецкого не первый год страдает от наличия конденсата на чердаке. На крыше образовались огромные залежи льда, а в квартирах на втором этаже течет с потолка прямо по стенам. Прошлой зимой были приняты меры и все обошлось. В этом году УК отказалась устранять проблему и устанавливать по просьбе проживающих вентиляцию.
Как жители справляются с ситуацией?
Жители своими силами сбивают сосульки по два-три раза в день и чистят окна от наледи ежедневно.
В чем основная опасность создавшегося положения?
На крыше лежат тонны льда, которые при плюсовой температуре могут обвалить дом.
Дом признали аварийным в июле 2019 года. Сейчас в нем проживают 12 семей по три-четыре человека, среди которых также есть дети. Дом гниет. Не успевает просохнуть от постоянных протечек при минусовой температуре в -25 градусов. Гниет крыльцо. Есть вероятность, что оно в любой момент может обвалиться. Это может привести к тому, что рухнет половина дома.
По словам жителей, представитель управляющей компании, оценив состояние крыльца, которое разваливается на глазах, и выслушав о проблемах дома, ответил, что это не его проблемы.
Сложность также состоит и в том, что газ привозной. Он заледенел. Жильцам закрыт к нему доступ. Если он кончится, то проживающие не смогут готовить еду. Над газовыми баллонами весят сосульки, что многие жителя боятся близко к ним подходить.
Другие проблемы
Почва под домом гуляет, вместе с ней и само здание. Ночью, по словам жителей, стоит треск от пола.
Мнение УК «Жилье»
Так как дом попадает по управление УК «Жилье», то редакция ivbg.ru несколько дней пыталась связаться с заместителем начальника организации. Узнать конкретику о намерениях в отношении аварийного дома от представителей УК не получилось: не помогли ни постоянные звонки, ни оставленные контакты для связи.
Официальные запросы
Жители дома оправили запрос в комитет по строительству Ленобласти с просьбой решить проблему. На что пришел следующий ответ:
Также в ведомстве пояснили, что дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2019 года планируются к расселению не ранее 2026 года. То есть людям, которые проживают в доме на Подгаецкого, 2 еще придется перетерпеть несколько подобных зим.