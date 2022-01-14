Жители дома №2 по улице Подгаецкого в поселке Березовик Тихвинского района обеспокоены состоянием своего жилища. Дом с 11 июля 2019 года признан аварийным. Сейчас в результате образовавшего конденсата возникла угроза здоровью и жизни проживающих людей за счет возможного обвала здания или взрыва газовых баллонов, расположенных под крышей.

В чем суть проблемы?

Двухэтажный деревянный дом 1931 года постройки на улице Подгаецкого не первый год страдает от наличия конденсата на чердаке. На крыше образовались огромные залежи льда, а в квартирах на втором этаже течет с потолка прямо по стенам. Прошлой зимой были приняты меры и все обошлось. В этом году УК отказалась устранять проблему и устанавливать по просьбе проживающих вентиляцию.

Как жители справляются с ситуацией?

Жители своими силами сбивают сосульки по два-три раза в день и чистят окна от наледи ежедневно.

«Даже при температуре в -25 я отдалбливаю лед на окне, а мне на голову капает, потому что крыша течет. Что будет, когда температура станет плюсовая, одному Богу известно», — поделилась жительница дома.

В чем основная опасность создавшегося положения?

На крыше лежат тонны льда, которые при плюсовой температуре могут обвалить дом.

«Несколько дней назад приезжали представители управляющей компании и сказали, что ничего делать не будут. Пояснили, что стоит дождаться наступления весны», — добавила она.

Дом признали аварийным в июле 2019 года. Сейчас в нем проживают 12 семей по три-четыре человека, среди которых также есть дети. Дом гниет. Не успевает просохнуть от постоянных протечек при минусовой температуре в -25 градусов. Гниет крыльцо. Есть вероятность, что оно в любой момент может обвалиться. Это может привести к тому, что рухнет половина дома.

«Мы объясняли УК, что проблема не в сосульках, мы сами их можем сбить, а в скапливающемся конденсате. Сделайте что-нибудь с этим, нас может раздавить толща льда, образовавшаяся на крыше. Около крыльца стоят два газовых баллона. И это многотонная глыба в период потепления поедет с крыши на крыльцо. Крыльцо рухнет однозначно, не выдержит. Газовые баллоны могут взорваться и мы взлетим. То есть нас либо раздавит, либо мы взорвемся. Самый лучший вариант — нас просто затопит. Все квартиры придут в негодность. Самое худшее — похоронят 12 семей», — рассказала собственница одной из квартир.

По словам жителей, представитель управляющей компании, оценив состояние крыльца, которое разваливается на глазах, и выслушав о проблемах дома, ответил, что это не его проблемы.

Сложность также состоит и в том, что газ привозной. Он заледенел. Жильцам закрыт к нему доступ. Если он кончится, то проживающие не смогут готовить еду. Над газовыми баллонами весят сосульки, что многие жителя боятся близко к ним подходить.

«Мы на нем варим. Больше у нас нет ничего. Если придется потерпеть до весны, как сказали в УК, то и не есть вовсе»

Другие проблемы

Почва под домом гуляет, вместе с ней и само здание. Ночью, по словам жителей, стоит треск от пола.

«Пол трещит. Он ходит ходуном. Он сейчас мокрый. Стены выпирают вовнутрь, то есть они лопаются»

Мнение УК «Жилье»

Так как дом попадает по управление УК «Жилье», то редакция ivbg.ru несколько дней пыталась связаться с заместителем начальника организации. Узнать конкретику о намерениях в отношении аварийного дома от представителей УК не получилось: не помогли ни постоянные звонки, ни оставленные контакты для связи.

Официальные запросы

Жители дома оправили запрос в комитет по строительству Ленобласти с просьбой решить проблему. На что пришел следующий ответ:

«В части сбивания сосулек администрацией МО «Тихвинский муниципальный район» проведена работа с управляющей компанией и сосульки сбиты. Администрация рекомендует гражданам для оперативности выполнения работ обращаться непосредственно в управляющую компанию. Контакты можно найти в квитанции за коммунальные услуги»

Также в ведомстве пояснили, что дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2019 года планируются к расселению не ранее 2026 года. То есть людям, которые проживают в доме на Подгаецкого, 2 еще придется перетерпеть несколько подобных зим.