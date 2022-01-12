Как сообщал ivbg.ru, пенсии в России проиндексируют выше инфляции – на 8,6%. Президент поручил правительству России в ближайшее время сделать все необходимое для реализации подобной индексации.

Согласно предложению президента, прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации составит в среднем 1400 рублей.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой и согласно действующему законодательству, индексация должна быть произведена с 1 января 2022 года.

На момент подготовки публикации, по словам президента, темпы роста цен составляют 8,4%.