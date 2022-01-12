Мокрый снег, дождь и гололед – погода в Ленобласти на 13 января

В четверг, 13 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, утром переходящий в мокрый снег, на западе с дождем. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед. Утром и днем на востоке региона – метель.

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Температура воздуха ночью на западе -6…-11°C, местами до -14°C, на востоке -13…-18°C, днем -1…+4°C. Утром и днем местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. На дорогах гололедица.