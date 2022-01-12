Россияне в 2021 году набрали рекордное число ипотечных кредитов

Автор: Анастасия Щербакова
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В прошлом году банки выдали россиянам рекордные 5,7 трлн рублей в виде ипотечных кредитов. 

Данный объем ипотечного кредитования на четверть превышает показатели 2020 года, поделился вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Ипотечное жилье приобрели порядка 2 млн россиян.

«На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии», — подчеркнул Евгений Дячкин.

В частности, в Петербурге и Ленинградской области только банк ВТБ выдал 25 тысяч жилищных кредитов на 107,9 млрд рублей — это на 37% больше, чем в 2020 году.

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