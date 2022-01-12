Беременную с ребенком спасли из горящего общежития в Киришах. Всего эвакуированы 24 человека

Пожар охватил квартиру в пятиэтажном доме, расположенном на Советской улице в Киришах Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 12 января в 09:43. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 10:24.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали по маршевой лестнице 24 человека. Один мужчина спускался по пожарной автолестнице.

Также среди эвакуированных молодая семья – мужчина, его беременная жена и маленький ребенок. Их спасли до приезда пожарных проходившие мимо сотрудники полиции: Константин Колтунов, Дмитрий Белокуров, Александр Астриков и Максим Фадеев.