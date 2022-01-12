Строительство детсада в Горелово притормозил найденный снаряд времен войны

В Красносельском районе Петербурга рабочие нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Строительные работы решили заморозить на один день.

Кадры с места опасной находки появились в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 12 января.

Вполне возможно, что это не единственный снаряд, который может быть на месте строительства детского сада. Так это или нет, будут выяснять саперы.

На стройплощадке детского сада по адресу Красносельское шоссе, 46 найден снаряд времен ВОв. Вызваны сапёры, а работы на стройке приостановлены, пишет автор фото.