Названа предварительная причина смерти известного журналиста Михаила Зеленского

Российское посольство в Доминикане, где умер телеведущий, назвало предварительной причиной его смерти остановку сердца.

Об этом вечером, 12 января сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство. Окончательного медицинского заключения пока нет, однако возможной причиной гибели журналиста могли стать проблемы с сердцем.

Окончательного медицинского заключения пока нет. По предварительным данным – это остановка сердца, — сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

Местные врачи пытались спасти Михаила Зеленского, но оказанные реанимационные мероприятия не принесли успеха.