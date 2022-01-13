В Выборгском районе мужчина с женщиной избили и ограбили прохожего  

В больницу Выборгского района обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что его избили в подвале дома 68 по проспекту Энгельса в Выборге. Было сообщено в полицию.

Спустя время полицейские задержали подозреваемых — ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Выяснилось, что пока мужчина избивал прохожего, его спутница, воспользовавшись мобильным телефоном потерпевшего, похитила с его карты почти 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.