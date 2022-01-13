Госдума может принять законопроект о QR-кодах до конца января

Госдума до конца января намерена принять правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом «Известиям» рассказали в комитете ГД по охране здоровья.
При этом в парламенте допускают, что в проект закона могут быть внесены значительные поправки, в том числе касающиеся сроков применения цифровых ограничений.
Как отмечает первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, QR-коды уже активно применяются во всех регионах России, однако законодательной базы для этого до сих пор нет. Федеральный закон, в свою очередь, установит единые для всех рамки применения этих ограничений.
Последним днем, когда ведомства и фракции могут предложить поправки в законопроект, станет пятница, 14 января.
Напомним, что со 2 января попасть в магазины и кафе Петербурга можно только с QR-кодом. При этом торговые центры Ленобласти будут работать без QR-кодов.