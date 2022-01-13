Госдума может принять законопроект о QR-кодах до конца января

Госдума до конца января намерена принять правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом «Известиям» рассказали в комитете ГД по охране здоровья.

При этом в парламенте допускают, что в проект закона могут быть внесены значительные поправки, в том числе касающиеся сроков применения цифровых ограничений.

Вам будет интересно Видео: семья без QR-кодов попыталась с боем прорваться в ТЦ Петербурга Конфликт между посетителями и охранником вспыхнул в ТЦ «Охта Молл» в Петербурге. Семья пытались пройти в один из магазинов одежды без... 12.01.2022 278

Как отмечает первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, QR-коды уже активно применяются во всех регионах России, однако законодательной базы для этого до сих пор нет. Федеральный закон, в свою очередь, установит единые для всех рамки применения этих ограничений.

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят», — подчеркнул Тумусов.

Последним днем, когда ведомства и фракции могут предложить поправки в законопроект, станет пятница, 14 января.

Напомним, что со 2 января попасть в магазины и кафе Петербурга можно только с QR-кодом. При этом торговые центры Ленобласти будут работать без QR-кодов.