Видео: семья без QR-кодов попыталась с боем прорваться в ТЦ Петербурга

Конфликт между посетителями и охранником вспыхнул в ТЦ «Охта Молл» в Петербурге.

Семья пытались пройти в один из магазинов одежды без предъявления QR-кодов. Охранник согласился пропустить только подростка, поскольку детям код не требуется, а взрослым отказал. Из-за этого и завязалась потасовка.

Источник: Mash на Мойке

Как итог, 14-летний сын получил сотрясение мозга и попал в больницу. Родителей забрали в полицию.

Напомним, что со 2 января попасть в магазины и кафе Петербурга можно только с QR-кодом.