Видео: семья без QR-кодов попыталась с боем прорваться в ТЦ Петербурга

Конфликт между посетителями и охранником вспыхнул в ТЦ «Охта Молл» в Петербурге.
Семья пытались пройти в один из магазинов одежды без предъявления QR-кодов. Охранник согласился пропустить только подростка, поскольку детям код не требуется, а взрослым отказал. Из-за этого и завязалась потасовка.
Источник: Mash на Мойке
Как итог, 14-летний сын получил сотрясение мозга и попал в больницу. Родителей забрали в полицию.
Напомним, что со 2 января попасть в магазины и кафе Петербурга можно только с QR-кодом.
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12.01.2022 49