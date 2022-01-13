В Ленобласти могут ввести штрафы за нарушение депутатской этики

Соответствующие поправки в статью 19 областного закона «О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области» уже внесены на рассмотрение.

С инициативой штрафовать за нарушения депутатской этики выступила зампред регионального парламента Татьяна Тюрина, сообщил telegram-канал «Тайны Ленинградского двора«. Суммы штрафов не оговариваются.

Законопроект может быть принят на заседании ЗакСа Ленобласти уже 26 января.