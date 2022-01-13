В России с 1 февраля проиндексируют маткапитал и ряд пособий на 8,4%

В России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%.
Соответствующее постановление правительства уже подготовлено, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Проиндексированы будут те пособия, компенсации и соцвыплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума. Речь идет о маткапитале, выплатах ветеранам, пособиях по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременном пособии при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и других мерах соцподдержки.
Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго – 693,1 тысячи рублей. Если семья не получала маткапитал на первого ребенка, размер доплаты при рождении второго ребенка составит 168,6 тысячи рублей.
Ранее мы сообщали, что пенсии в России проиндексируют выше инфляции – на 8,6%.