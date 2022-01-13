Иностранцев будут высылать из России за нарушение общественного порядка

В МВД рассматривают возможность высылки иностранцев за совершение грубых правонарушений.

В Министерстве внутренних дел рассматривают возможность высылки из страны иностранных граждан за совершение грубых административных правонарушений. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает «Интерфакс».

В данном случае речь в том числе идет о посягательстве на общественный порядок.

Казакова уточнила, что нововведение является продолжением работы по совершенствованию механизмов контроля за пребыванием иностранцев в России.

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Также планируется введение единого документа с электронным носителем информации для граждан других государств, который поможет обеспечить их идентификацию.