Цистерна с топливом опрокинулась на ЗСД

Причиной опрокидывания стало ДТП.

Источник: https://t.me/nevnov Источник: https://t.me/nevnov

По информации телеграм-канала Невские Новости, на 43-м километре ЗСД произошла авария, после которой большегруз с цистерной с топливом опрокинулся на трассу.

По предварительной информации водитель грузовика не справился с управлением и произошел занос. От удара о дорогу из наливных горловин дизельное топливо полилось на асфальт.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту произошедшего будет проведена проверка.