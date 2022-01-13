Цистерна с топливом опрокинулась на ЗСД

Причиной опрокидывания стало ДТП.
Источник: https://t.me/nevnov
Источник: https://t.me/nevnov
По информации телеграм-канала Невские Новости, на 43-м километре ЗСД произошла авария, после которой большегруз с цистерной с топливом опрокинулся на трассу.
По предварительной информации водитель грузовика не справился с управлением и произошел занос. От удара о дорогу из наливных горловин дизельное топливо полилось на асфальт.
На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту произошедшего будет проведена проверка.
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24.12.2021 255