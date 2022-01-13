Цистерна с топливом опрокинулась на ЗСД

Автор: Александр Селиванов
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Причиной опрокидывания стало ДТП.

Цистерна с топливом опрокинулась на ЗСД топливо, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автодорога ЗСД, аварияИсточник: https://t.me/nevnov
Цистерна с топливом опрокинулась на ЗСД топливо, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автодорога ЗСД, аварияИсточник: https://t.me/nevnov

По информации телеграм-канала Невские Новости, на 43-м километре ЗСД произошла авария, после которой большегруз с цистерной с топливом опрокинулся на трассу.

По предварительной информации водитель грузовика не справился с управлением и произошел занос. От удара о дорогу из наливных горловин дизельное топливо полилось на асфальт.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту произошедшего будет проведена проверка.

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24.12.2021 255
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