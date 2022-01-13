В России выявили максимум заражений COVID-19 с конца 2021 года

13 января в России официально выявили 21 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, это на три тысячи больше, чем днём ранее.

Наибольшее количество суточных заражений зафиксировано в Москве — там заболели 5490 человек. Это почти на полторы тысячи больше показателя 12 января и максимум с 11 ноября 2021 года. В Санкт-Петербурге заболели 1839 человек, в Московской области — 1556 человек.

Днём ранее в России за сутки выявили 17 946 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2655 заражённых не имели клинических проявлений инфекции. При этом в Москве было зафиксировано 4008 заболевших.