В Приозерске провели квест на знание истории города

Захватывающий квест «Prio_story» для детей и родителей прошел на детской площадке «Корабль» и набережной в Приозерске.

«Это была увлекательная игра, в которой нужно было не только вспомнить историю, но и проявить смекалку! Участники занимались раскопками, шифрами, вспомнили историю нашего города и многое другое. Все было не только спортивно и весело, но и очень поучительно – ребята узнали много нового и интересного по истории родного края», ― прокомментировала происходящее начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации Юлия Плотникова.

Квест состоял из шести станций. Инициатором и организатором игры стала приозерская молодежная команда «Это просто» под руководством Дарьи Саперовой. Помогали в проведении игры добровольцы-волонтеры.

Ранее, петербургский фотограф и орнитолог-любитель Антон Кубышкин заснял на Вуоксе прогулку белых лебедей-кликунов, занесенных в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.