В Приозерске фотограф запечатлел прогулку краснокнижных лебедей-кликунов

Петербургский фотограф и орнитолог-любитель Антон Кубышкин заснял на Вуоксе прогулку белых лебедей-кликунов, занесенных в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.

«Мороз и солнце, день чудесный! Это то, что переживал сегодня каждый, кто отправился на природу! Я не стал исключением. Отправившись на поиски легендарных лебедей в Приозерск, я просто был обречен на удачу!» – написал автор снимков.