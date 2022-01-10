В Приозерске фотограф запечатлел прогулку краснокнижных лебедей-кликунов

Петербургский фотограф и орнитолог-любитель Антон Кубышкин заснял на Вуоксе прогулку белых лебедей-кликунов, занесенных в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.
«Мороз и солнце, день чудесный! Это то, что переживал сегодня каждый, кто отправился на природу! Я не стал исключением. Отправившись на поиски легендарных лебедей в Приозерск, я просто был обречен на удачу!» – написал автор снимков.
Фотографиями он поделился в группе «Птицы СПб и России» в ВК.
Фото: Антон Кубышкин
Ранее в акватории Финского залива заметили редких птиц — больших крохалей. Пернатые занесены в Красную книгу Ленобласти.