МИД РФ допустил возвращение на Кубу российских военных

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает размещение военного контингента России на Кубе и в Венесуэле.

Об этом стало известно РИА Новости в четверг, 13 января. На вопрос, есть ли вероятность развертывания российских военных баз на Кубе или в Венесуэле, Рябков ответил следующее:

Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду», – цитирует агенство Рябкова телеканалу RTVI.

Во времена Советского союза на Кубе находился центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе. Также на Кубе ВМФ СССР имело военно-морскую базу Сьенфуэгос и узел связи «Прибой» в местечке Эль-Габриэль. Однако попытка размещения советских ракет в Венесуэле едва не привела к ядерной войне.