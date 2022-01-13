В Москве осудили жителя Гатчинского района за финансирование терроризма

Автор: Анастасия Щербакова
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Уроженец Узбекистана, проживавший в Ленобласти, отправится в тюрьму на 8 лет за финансирование террористов.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти в четверг, 13 января.

В ходе следствия выяснилось, что осужденный в октябре 2020 года перевел радикалам, действовавшим в Сирии, денежные средства. Связь со своими единомышленниками он поддерживал через «Одноклассники».

В результате Второй Западный окружной военный суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы, из которых 2 года и 6 месяцев он проведет в тюрьме, а остальную часть срока в исправительной колонии строгого режима.

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