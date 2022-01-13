Смертельное ДТП в Бокситогорском районе парализовало движение на «Коле»

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей унесло жизни двух человек. Движение на 350-м км трассы А-114 перекрыто.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» днем, 13 января. Предварительно известно, что в 15:20, 13 января, на 350-м км дороги произошло лобовое столкновение двух легковушек. В результате аварии погибло два человека, еще четыре человека получили травмы.

На месте уже находятся ГИБДД, скорая помощь, МЧС, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Движение на федеральной дороге А-114 перекрыто в Бокситогорском районе Ленинградской области.