Больше ста человек пытались пересечь границу России в новогодние праздники

Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Петербургу и Ленобласти в новогодние праздники правоохранители задержали более 125 нарушителей границы, которые пытались покинуть Россию.

В Выборгском районе задержали четырех иностранцев с признаками обморожения. В их вещах сотрудники ФСБ нашли одежду, продукты и два мачете. Их доставили в больницу Светогорска, где у них диагностировали переохлаждение организма. Впрочем, нарушители все-таки получили свое — после выписки из больницы суд назначил им штраф и приговорил к принудительному выдворению из страны.

Похожий эпизод произошел 7 января в Пулково, где задержали иностранку. Она находилась в федеральном розыске по статье о незаконном пересечении границы. Решения суда подозреваемая дожидается под стражей.