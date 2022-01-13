В Госдуме предложили закрывать дела должников в трехдневный срок

В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защищать права должников в рамках исполнительного производства. Их хотят закрывать в трехдневный срок, а не в двухмесячный, как сейчас.

Об этом стало известно РИА Новости в четверг, 13 января. Данную инициативу предложил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Авторами закона выступили представители фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко. По их задумке, если гражданин уже выплатил долги или объявлен банкротом, предлагается закрывать исполнительное производство в течение трех дней. На данный момент по действующему законодательству приставам отводится на это двухмесячный срок.

Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств, — пояснил Пискарев.